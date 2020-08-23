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578 kişinin bulunduğu köyde karantina sona erdi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde 7 korona virüs vakası tespit edilmesinin ardından 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde 7 korona virüs vakası tespit edilmesinin ardından 14 günlük karantina süresi sona erdi.


İlçeye bağlı Yamaç köyünde 8 Ağustos tarihinde 7 kişide Covid-19 vakasının görüldüğü tespit edilmesi üzerine karantina kararı alınmıştı. 578 kişinin bulunduğu köyde temaslı sayının çok bulunmasından dolayı jandarma ekipleri giriş çıkışları kontrol altına almıştı. Vakaların iyileşmesinin ardından karantina süresi sona erdi.


Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyüne bağlı iki mahalle, Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi, Akmanlar köyü ve Nodullar köyünde ise karantina devam ediyor.

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