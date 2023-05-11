Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bilim insanları, uzmanlar, akademisyenler, mezun öğrenciler ve sektör temsilcilerinin bir araya gelerek yeni fikirleri tartışacağı ve gelecekteki iş birlikleri için uluslararası ortaklar bulma fırsatı yakalayacağı "6. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu" başladı.

KBÜ Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma; KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, akademisyenler, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri, davetli konuşmacılar ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda açılış konuşan yapan Rektör Polat, 2015 yılında rektörlük görevine başladığında Karabük'ü bir kongre merkezi haline dönüştürmeyi planladığını ifade ederek, "Her iki haftada bir kongre ve uluslararası kongre yapalım, Safranbolu'yu ve Karabük'ü kongre için cazibe merkezi haline getirelim' diye planlamıştım. En düzenli kongrelerimizden birisi buydu. Bir diğeri ise Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu" dedi.

KBÜ Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun ise Demir Çelik Enstitüsünün kuruluş amaçları arasında akademisyenlerle sanayicileri farklı organizasyonlarla bir araya getirmek olduğunu dile getirdi.

Üniversite sanayi iş birliğinin iki temel ayağı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sun, "2020 yılından beri yaklaşık olarak 60 farklı sanayi kuruluşuna ve 16'sı farklı üniversiteye akredite test hizmeti vermiş bulunmaktayız. Bu verdiğimiz rakamlar Enstitümüzün, hem Karabük için hem de ülkemiz için ne kadar önemli bir kuruluş haline geldiğinin önemli göstergelerinden birisi olarak karşımıza çıkmakta. Diğer temel amacımız üniversite sanayi iş birliği kapsamında ortaya çıkabilecek projelere destek olmak. Üniversite sanayi iş birliğinin iki temel ayağı var. Onlardan bir tanesi üniversite ile sanayinin belirli projeler kapsamında bir araya gelmesi, katma değeri yüksek ürünler üretebilmeleri ve geliştirebilmeleri. İkinci ayağı üniversitedeki akademik personelle sanayicileri bir araya getirebilecek yeni iş birliklerinin ve yeni fikirlerin ortaya çıkabileceği organizasyonlar düzenlemek olarak ifade edilebilir" diye konuştu.

Üniversite-sanayi işbirliği

Demir Çelik Enstitüsünün üniversite sanayi iş birliğine örnek olabilecek iki temel projesi hakkında bilgi veren Sun, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden beri örnek olarak sizlere verebileceğim iki temel projemiz var ki, o projeyi yaptığımız arkadaşlarımızın bir kısmı şu anda salonda. Bir tanesi Demir Çelik Enstitüsü, KARDEMİR ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları birlikteliğinde yerli imkanlarla hazırlanan Mantarı Sertleştirilmiş Ray Projesi. Bu proje için yaklaşık olarak dört yıl uğraştık. Bunun sonucunda Türkiye'de dünyada sayılı ülkede üretilebilen mantarı sertleştirilmiş raylar artık ülkemizde KARDEMİR sayesinde yerli imkanlarla üretilebilir hale gelmiş durumda. Bir diğeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla beraber yürüttüğümüz bir projemiz Entegre Kirlilik Önleme Projesi. Tüm Türkiye'de belirli büyüklüğün üzerindeki entegre firmalara, dökümhanelere ulaştık. Hemen hemen hepsini ziyaret ettik. Daha henüz 'Kirlilik ortaya çıkmadan ne tür tedbirler alınabilir, ortaya çıkan kirlilikler en iyi hangi yöntemlerle bertaraf edilebilir?' bununla ilgili bir proje gerçekleştirmiştik. Bu projeyi de başarılı bir şekilde tamamladık."

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu'na 81 bildiri gönderildiğini vurgulayan Sun, "Bu 81 bildirinin 26'sı 8 farklı sektör temsilcisi tarafından bize gönderildi, geri kalanları da 16 farklı üniversitedeki akademisyenler tarafından sempozyumumuza gönderildi, 4 de uluslararası bildirimimiz var. Bu rakamlar da gösteriyor ki artık Demir Çelik Sempozyumu tüm Türkiye'de tanınırlığı olan, herkesin bildiği ve katılmaya gayret gösterdiği bir sempozyum hüviyetini kazanmış demektir" ifadelerine yer verdi.

Açılış programının ardından sempozyum katılımcıları sempozyum bildirilerini sunmak üzere KBÜ Mühendislik Fakültesi ve KBÜ Demir Çelik Ensitüsü'nde bir araya geldi. Sempozyum 13 Mayıs'a kadar sürecek.