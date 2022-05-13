64 milyon TL'lik Kardemir kavşağı projesi start alıyor

Bölge Müdürlüğü tarafından 64 Milyon TL'ye ihalesi yapılan Kardemir Kavşağı için tüm çalışmalar tamamlandı ve ilk kazmanın vurulması için geri sayım başladı.

Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ve Karayolları mühendislerinden çalışmalar ve gelinen son nokta hakkında bilgiler alan Vali Fuat Gürel, Kastamonu, Zonguldak, İstanbul ve Ankara illerinin yanı sıra Karadeniz illerinin bağlantısını sağlayan D 030 ve D 755 yollarının kesişim noktasında bulunan Kardemir kavşağına yakın bir zamanda ilk kazmanın vurulacağını ifade etti.

Vali Gürel, “Proje tamamlandığında vatandaşlarımız daha güvenli ve standartları yüksek konforlu ulaşım imkanına kavuşmuş olacak ve vatandaşlarımızın yaşadığı trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalacak. Yakın bir zamanda ilk kazmayı vurarak çalışmalara başlanacak olan 64 Milyon TL proje bedelli Kardemir Kavşak Projesinin ilimize, ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Milletvekillerimize, Karayolları teşkilatımıza ve emeği geçenlere destek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi