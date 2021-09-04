7. DOD Dermatoloji Gündemi Safranbolu'da devam ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde DOD Dermatoloji Gündeminin yedincisine 450'den fazla doktor ve akademisyen katıldı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan ‘DOD Dermatoloji Gündemi'nde dermatologlar bir araya geldi. Genel dermatoloji, immünoloji ve onkolojik dermatoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerin, yeniliklerin ve son gelişmelerin aktarılması ve paylaşılmasının hedeflendiği etkinliğin yedincisine Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, iş insanı Şefik Dizdar ve çok sayıda doktor ile akademisyen katıldı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, “Bu kongre ile kültür turizmine kongre turizmini de eklemiş olacağız. Diliyorum ki Safranbolu'da yapmış olduğunuz çalışma, diğer toplantılara da örnek olur ve bir yol açmış olursunuz. İlçemiz bir Osmanlı kenti. Buradan memnun ayrılacağınızdan eminim. Ben bu vesile ile kongrenizin hayırlı olmasını diliyor, kongrede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu tür etkinliklerin büyükşehirlerde yapıldığını belirterek, “Safranbolu'yu tercih etmeniz bizim için büyük bir şans. Safranbolu 3 bin yıllık geçmişi olan ve 1994 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan; hanları, hamamları, çeşmeleri, köprüleri ve çok kıymetli konakları ile özel bir kültür ve turizm kenti” dedi.

Safranbolu'nun tanıtımı için çok önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Köse, “Bununla birlikte, Safranbolu'da tıpkı şimdi olduğu gibi böylesi büyük kongrelerin yapılması da ayrıca tanıtıma katkı sağlayacaktır. Bu da gösteriyor ki ilçemiz artık bu tür organizasyonları kaldırabilecek kapasitededir. İyi ki geldiniz. Toplantının burada yapılmasında katkısı olan Prof Dr. Melih Akyol hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Kongrenin hepiniz adına verimli geçmesini diliyor, bir kez daha Korumanın Başkenti Safranbolu'muza hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Yarın sona erecek olan etkinliğe 450'den fazla doktor ve akademisyenin katıldığı öğrenildi.