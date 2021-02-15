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76 Yataklı Beşbinevler Ek Hastane Binası'nın yapım işi ihale tarihi belli oldu

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek Hastane Binası yapım işi ihale tarihinin belli olduğunu duyurdu.


76 Yataklı Beşbinevler Ek Hastane Binası yapım işi ihale tarihi 22 Mart 2021 olarak belirlendiğinin belirtildiği açıklamada Karabük'te kaliteli sağlık hizmeti sunumunun bu yatırımla beraber artarak devam edeceği dile getirildi.


Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen işlemleri ve işleyiş sürecini yakından takip ettiklerini belirten Ünal ve Güneş, Karabük Üniversitesi'ne ait kaba inşaatı tamamlanan Yüksekokul inşaatının bakanlığa devir işlemlerinin ve devir alınan binanın deprem tahkik ve güçlendirilme yapıldığını, zemin etüdünün nitelikli hale getirildiğini ek hastane binasına dönüştürülmesi işlemlerinin bakanlık tarafından tamamlandığını söyledi.


Revize tasarımı yapılan 11 bin 843 metrekare kullanım alanlı olacak olan ek hastane binanın projesinin, öncelikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Psikiyatri poliklinik ve yataklı servis hizmetlerini laboratuvar, görüntüleme merkezi (bilgisayarlı tomografi, röntgen, USG) bunun yanı sıra acil servis ve diğer branşlardaki poliklinik hizmetlerini (15 adet poliklinik) içeren 76 adet yatak kapasitesi şeklinde hazırlandığı belirtildi. Ünal ve Güneş, öncesinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve en son Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz'ü ziyaret ettiklerini belirterek 76 Yataklı Beşbinevler Ek Hastane Binası yapım işi ihale tarihinin 22 Mart 2021 olarak belirlendiğini duyurdu.


Ünal ve Güneş bu önemli yatırımın Karabük'e hayırlı olmasını dileklerini iletirken “Karabük'e kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, emek veren tüm bakanlık yetkililerimize ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'müze hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

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