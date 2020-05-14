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8 gündür vak'a görülmeyen Karabük'te maske takma zorunluluğu getirildi

Karabük Valisi Fuat Gürel, alınan sıkı tedbirler kapsamında 8 gündür korona virüs vak’asının bulunmadığını belirterek, kentte vatandaşlara maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıkladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, alınan sıkı tedbirler kapsamında 8 gündür korona virüs vak'asının bulunmadığını belirterek, kentte vatandaşlara maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıkladı.


Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürel, havaların ısınmasıyla sokaklarda kalabalıkların artmaya başladığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun maske taktığını memnuniyetle görmekteyiz fakat hala maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlarımızın olduğunu gözlemliyoruz” dedi.


Virüs tehlikesinin halen devam ettiğini ve mücadelenin sürdüğünü kaydeden Gürel, "Virüsün bir an önce bitmesi ve hayatımızın normale dönmesi için şu ana kadar aldığımız kararlara ilave olarak, sokağa maskesiz çıkılmaması, tüm iş yerlerinde çalışanların maske takması, şehrimizin cadde, sokak, meydan, park ve tüm sosyal alanlarında maske takılması zorunluluğu getirme kararı alıyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım, maskesiz dışarıya çıkmayalım. Cumhuriyet kenti Karabük'ün bilinçli ve aydın insanlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurallara harfiyen uyacağına ve bu illetle mücadelede başarılı olacağımıza inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.

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