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‘8. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması' tanıtım programı

Karabük’te "8.

Karabük'te "8. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" tanıtım ve bilgilendirme programı düzenlendi.


Ufka Yolculuk Karabük İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek olan "Adap" konulu "8. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" tanıtım ve bilgilendirme programı Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.


Kur'an Tilaveti ile başlayan programda Ufka Yolculuk Karabük İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Enes Kılıç gerçekleştirilecek yarışma hakkında katılımcılara bilgi verdi.


Kılıç'ın ardından ‘Adap' konusunda sunum yapan Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yılmaz Bacaklı, projenin çocukları çağa yakışır bir ahlakı, ufka yakışır bir ahlakı kazandırma amacı olduğunu söyledi.


Bacaklı, adab'ın insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.


Sunumun ardından program sona erdi.

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