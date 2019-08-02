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8 yaşındaki Batuhan'dan Başkan Vergili'ye teşekkür

Karabük’ün yeni gözdesi olan Şehir Parkı’nı cep telefonu ile video çekerek tanıtan 8 yaşındaki Batuhan Eken, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi ziyaret ederek teşekkür etti.

Karabük'ün yeni gözdesi olan Şehir Parkı'nı cep telefonu ile video çekerek tanıtan 8 yaşındaki Batuhan Eken, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek teşekkür etti.


Karabük Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz Temmuz ayında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından açılışı gerçekleştirilen Karabük Belediyesi Şehir Parkı'na giderek cep telefonu ile video çekip Şehir Parkı'nı tanıtan ve Şehir Parkı'nı yaptığı için Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkür eden 8 yaşındaki Batuhan Eken, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti. Ziyarete, babası Levent Eken ve annesi Sıdıka Eken ile birlikte gelen küçük Batuhan Şehir Parkı'nda çekmiş olduğu videoyu Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile birlikte izleyerek, Şehir Parkı'nı yaptığı için bir kez daha Başkan Vergili'ye teşekkür etti.


Çocukların mutluluğu bizim için çok önemli diyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onlar için yapılan her yatırım gelecek için atılmış en büyük adımdır” dedi. Çocukların gösterdiği ilgi ve teşekkürlerin çok değerli ve özel olduğunu belirten Başkan Vergili daha sonra küçük Batuhan'a hediye vererek, baba Levent Eken ile anne Sıdıka Eken'e ziyaretlerin dolayı teşekkür etti.

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