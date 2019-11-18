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80 yaşındaki kadın evini Kızılay'a bağışladı

Karabük’te, 80 yaşındaki Nebiye Güngör, eşinden kalan daireyi Türk Kızılay Karabük Şubesine bağışladı.

Karabük'te, 80 yaşındaki Nebiye Güngör, eşinden kalan daireyi Türk Kızılay Karabük Şubesine bağışladı.


Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç'e evinin tapusunu veren Nebiye Güngör, Kızılay'ın her yere yetiştiğini söyledi.


Her şeye ilk Kızılay'ın koştuğunu ifade eden Güngör, "Yurt içi yurt dışı demiyorlar her yerde maşallah. Televizyonda gözlerinin önünde sinekler uçuşan bir deri bir kemik kalan çocuklar görünce çok üzülüyorum. Ama Kızılay oralara gidiyor. O çocukları buluyor ve yardım ediyor. Bu yüzden Kirada olan dairemi Kızılay'a bağışladım. Ben Kızılayı çok seviyorum" dedi.


Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç de "Bugün çok mutlu olduğumuz bir gün. Nebiye Teyzemiz Türk Kızılayı'nın çalışmalarını yakından takip ediyor. Bizlerinde yaptığımız çalışmaları yakından biliyor ve eşi rahmetli Mustafa Güngör amcamızdan kalan dairesini Kızılay'ımıza bağışlayarak bizleri duygulandırdı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul eylesin. Türk Kızılayı büyük bir aile. Nebiye teyzemiz de bu ailenin bir mensubu. Bizler her zaman mazlumun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

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