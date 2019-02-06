81 ilde eş zamanlı ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması gerçekleştirildi

Eş zamanlı yapılacak olan eylem ile 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyuruldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 500 polisin katıldığı uygulamada Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve beraberindekiler yaya geçinden geçerek farkındalık oluşturdu. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan uygulama hakkında bilgi veren Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığı tarafından bütün Türkiye'de yaya önceliğini belirtmek için eylem yapıldığını söyledi.

Vali Gürel, uygulamanın bundan sonra hayata geçirilmesi için hep beraber hareket edeceklerini ifade ederek, “Geçmişte ihmal ettiğimiz alan ve her yıl bin 700 yayayı trafikten kurban veriyoruz. Sebep ise bilinçsiz trafik kullanımından kaynaklı. İç İşleri Bakanlığı bu yılı Trafik'te yaya önceliği yılı ilan etti. Yılda Türkiye genelinde 7 bin 400 insan trafik kazalarda hayatını kaybediyor ve bunun bin 700'ü yayanın dahil olduğu kazalar. Aslında bu kazalar yayalardan kaynaklı değil, araçların yayaların haklarını ihlal etmesinden kaynaklı trafik kazaları. İnşallah bundan sonra bu sürecin üzerinde duracağız. Önemli bir başlangıç yapıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gürel ve beraberindekiler kent merkezinde yer alan yaya geçitlerini kullanarak farkındalık oluşturdu.

Etkinlik kapsamında Vali Gürel, vatandaşlara da proje hakkında bilgiler vererek, bez poşet ve broşür dağıttı.