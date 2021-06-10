84 yıllık güçlü geçmiş, yeni nesillere aktarılacak

, her geçen gün kurumsallaşan yapısı ile çalışmalarına devam ediyor.

Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde tamamladığı “Kardemir Gelişim Elçileri Programı”, ilk mezunlarını verdi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, “ Şirketimizde uygulanan ‘Gelişim Elçileri Programı'nda farklı ünitelerden çalışanlar, daha sürdürülebilir bir eğitim ve gelişim döngüsü oluşturma amacı ile eğitimler almakta; tecrübe ve bilgi birikiminin aktarılması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi adına desteklenmektedirler. Gelişim Elçisi olarak programdan mezun olmaya hak kazanan çalışanlarımız, şirketimizin eğitim programları çerçevesinde mevcut çalışanlarımıza ve Kardemir Ailesi'ne yeni katılacak kişilere iç eğitmen sıfatı ile eğitimler verecektir. 39 çalışanımızın başarı belgesi ile şirket yöneticilerimiz tarafından ödüllendirildiği mezuniyet programında, Gelişim Elçilerimize rozet ve eğitici setleri de verildi. Yetişkin eğitiminin nasıl yapılması gerektiği başka olmak üzere birçok alt başlıkta eğitime tabi olan çalışanlarımız, şirketimizin gelecek planlarındaki büyümesine ve kurumsallaşmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaklardır” ifadelerine yer verildi.