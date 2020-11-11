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865 nüfuslu köydeki ikinci karantina sona erdi

Karabük’ün Yenice ilçesinin en büyük ve en kalabalık köyü olan Değirmenyanı köyünde ikinci defa alınan karantina kararı sona erdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinin en büyük ve en kalabalık köyü olan Değirmenyanı köyünde ikinci defa alınan karantina kararı sona erdi.


Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde yeniden birden fazla korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından 14 gün önce ikinci defa karantina kararı alınmıştı.


Jandarma ekiplerinin giriş çıkışları kontrol altına aldığı 865 nüfuslu köyde, başka vakanın görülmemesi üzerine bu gece itibariyle karantina kaldırıldı.

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