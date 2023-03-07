9 ayrı suçtan yakalaması ve 25 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Karabük'te 9 ayrı suçtan yakalaması ve hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Mala zarar verme" suçlarından 9 ayrı yakalaması ile hakkında toplamda kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Z.Ö.'yü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.