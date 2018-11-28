96 yaşındaki hastadan idrar kesesini dolduracak kadar çok taş çıkarttılar

Ameliyatı yapan doktorlar çıkan taşların büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bartın'da yaşayan 96 yaşındaki Necati Balta isimli yaşlı adam idrar yaparken yanma, sızı ve idrar yapmada oldukça sıkıntı çekme şikayeti ile Karabük Özel Medikar Hastanesi Üroloji Bölümü Op. Dr. Emin Coşkun'a başvurdu. Burada yapılan tetkik ve muayeneler sonucu sol böbrekte 3 cm büyüklüğünde, mesanede ise 3-4 cm ebatlarında 8-9 adet taş olduğu tespit edilen yaşlı hasta ameliyata alındı. Op. Dr. Emin Coşkun tarafından yapılan başarılı bir operasyonla sol böbreğindeki 3 cm büyüklüğündeki taş ile kapalı böbrek ameliyatı (flexible urs) ile idrar kesesini dolduracak kadar çok olan taşlar alınan yaşlı hastaya aynı seansta prostat ameliyatı da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yeniden sağlığına kavuşarak taburcu edilen 96 yaşındaki Necati Balta, Özel Medikar Hastanesi Üroloji Bölümü Op. Dr. Emin Coşkun ve hastane personeline teşekkür etti.