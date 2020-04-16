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Aç kalan domuzlar şehre indi

Karabük’te aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Karabük'te aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanlar evlerine çekildikçe sokaklarda yaban hayvanları görülmeye başlandı. Ülkenin birçok şehrinde yaban hayvanlarının şehre indiği görüntüleri yer alırken, Karabük'te de domuzlar şehre indi.


Aç kalan yaban domuzları Bahçelievler, Kapullu ve Adatepe mahallelerine indi. Şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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