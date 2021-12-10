Aç kalan kurdun yaban domuzunu yediği anlar cep telefonu ile görüntülendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde aç kalan kurt kendisini görüntüleyen vatandaşlara rağmen avladığı yaban domuzunu yemeye devam etti.

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarını gezen vatandaşlar İncedere mevkiinde avladıkları domuzu yiyen 3 kurtla karşılaştı. Kurtlardan iki tanesi kaçarken, 1 tanesi o anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların ıslık çalmasına rağmen yaban domuzunu yemeye devam etti. Suyun içinde telef olan yaban domuzunu sürükleyen kurt bir süre sonra ormanın içerisinde kayboldu.

Öte yandan Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyü mesire alanına gelen yavru karaca vatandaşları görünce panik yaşadı. Kendisini suyun içerisine attıktan sonra çıkan karaca köy içerisine kaçarak gözden kayboldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.