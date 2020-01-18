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Aç kalan kurt köy yakınına indi

Karabük’ün Eflani ilçesinde bulunan Ulugeçit köyü yakınına inen kurt bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan Ulugeçit köyü yakınına inen kurt bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Ulugeçit köyü yol ayrımında aç kalan bir kurt yiyecek bulabilmek için köy yakınına indi. O sırada seyir halindeki aracın önünden geçen kurt vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile yiyecek bulmak için arayış içerisinde olan kurt sisli havayı fırsat bilerek bulunduğu yerden kaçtı ve izini kaybettirdi. Avşar köyüne yakın dağda bir av köpeğinin kurtlar tarafından parçalandığı öğrenildi.

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