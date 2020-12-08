İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aç kurtlar eşeği parçalayarak telef etti

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy’de dağdan inen aç kurtlar, otlak alanda gezinen eşeği parçalayarak telef etti.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy'de dağdan inen aç kurtlar, otlak alanda gezinen eşeği parçalayarak telef etti.


Edinilen bilgiye göre, Şirinköy köyü'nde ikamet eden Ahmet Bostancı isimli vatandaş, İnceçukur mevki'inde eşeğini otlaması için bıraktı. Evine geri döndükten sonra akşam üzeri hayvanını almaya giden Bostancı korkunç manzara ile karşılaştı. Havanın soğuması ile köy yakınına inen aç kurtlar Bostancı'nın “Karakaçan” adını verdiği eşeğini parçalayarak telef etti.


Hayvanın arka kısmını tamamen parçalandığını gören Bostancı, üzgün olduğunu, her yıl bir tane hayvanının aç kurtların saldırısına uğradığını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.