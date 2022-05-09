Aç kurtlar iki eşeği telef edip birini yaraladı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyeni köyünde yerleşim yerine yaklaşan kurtlar iki eşeği telef ederken birini yaraladı.

Olay, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyü Alagözler Mahallesi Oluk Deresi mevkiinde meydana geldi. Yiyecek bulmakta zorlanan 4 kurt, yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldi. Aç kurtlar burada yakaladıkları 2 eşeği telef ederken, birini de yaraladı. Hayvanlarını otlamaları için salıveren köylüler, kurt saldırıları sonrası tedirginlik yaşıyor.