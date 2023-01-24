İhlas Haber Ajansı

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Açık cezaevinden firar eden katil zanlısını jandarma yakaladı

Karabük’te kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan ve firar eden şüpheli jandarma ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan ve firar eden şüpheli jandarma ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.


Kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hükümlü bulunan B.G. isimli şahıs bulunduğu Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan geçtiğimiz Cuma günü firar etti. Şahsın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Zopran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.


Yapılan incelemelerde Cumayanı köyünde olduğu tespit edilen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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