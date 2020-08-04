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Adaylar KBÜ'yü ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı' ile keşfedecek

Üniversite tercihi yapacak olan adaylar, Karabük Üniversitesi’ni ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” ile keşfedecek.

Üniversite tercihi yapacak olan adaylar, Karabük Üniversitesi'ni ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” ile keşfedecek.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos tarihlerinde, “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” düzenlenecek.


200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecekler, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecekler; öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirebilecekler.


Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği fuarda Karabük Üniversitesine https://sanalfuar.yok.gov.tr/stand/196 adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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