Adaylığından istifa eden MHP'li Karagül'den açıklama

Dönem ikinci sıra adaylığından istifa eden Murat Karagül, süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

MHP Karabük listesinde ikinci sırada aday gösterildiğini ve bu süreci değerlendirme noktasında bir takım olumsuzlar yaşadığını belirten Karagül, “Başta ailem ve dostlarımızla birlikte bir karar aldık ve liste dışında partime daha faydalı olacağım kanaati hasıl olduğundan listeden ayrılmayı uygun buldum. Yapılan ve yapılacak tüm yorumların kutlu davamıza zarar vereceğini tüm dostlarım ile paylaşmak isterim. Ben çocuk yaşlarımdan itibaren bu davaya hizmet verdim , vermeye devam edeceğim. Bu nedenle kimsenin benim dava adamlığımı sorgulama yoluna gitmesi beni ve bizi sevenleri üzer. Abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun” dedi.

“Bize de kıymetli arkadaşlarımızın dediği gibi makam değil vatan lazım” diyen Karagül, “

“Yaprağın dalından koptuğu yoktur. Biz, dala dün olduğu gibi bugün de yarın da sıkı sıkı bağlıyız. Biz, ağacın köklerinden gelen neferleriz. Bu nedenle rüzgarın bizi savurması da mümkün olmayacaktır. 2019 yerel seçimlerde, Karabük ve ilçelerinde elde ettiğimiz tarihi başarı ortadadır. Saygıdeğer halkımızın güzel oyları ile İl Genel Meclisi Üyesi olarak seçilmem de başarıdaki göstergelerden birisidir. En önemli süreçte İlçe Başkanlığı görevini üstlenmemin de aklı selim partililerimiz tarafından değerlendirilmesini arzu etmekteyim.

Benim ayrılmam sonrası ortaya çıkan listedeki arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde MHP'nin başarısı için çalışacaklarını aktaran Karagül, şu ifadelere yer verdi: “Kol kırılır yen içinde kalır. Partililerimizin tüm süreci bilmediklerine inanıyorum. Bu nedenle şahsıma ve partimize zarar verecek olumsuz yorumlardan kaçınmaları MHP ailesinin menfaatine olacaktır. Dava konusu vatan ise gerisi teferruattır.”