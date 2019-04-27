Adem Kar, " Siyasetçiden Rektör olmaz"

Adem Kar, 31 Mart seçimlerinde AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı olan Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın adının son günlerde Karabük Üniversitesi ile anılmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görev süresi dolan üniversitelerde rektör atamaları devam ediyor. Çok sayıda devlet üniversitesi ile vakıf üniversitelerinin yeni rektör atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılırken, önümüzdeki haftalarda aralarında Karabük Üniversitesinin de bulunduğu üniversitelerin de yeni rektörlerin ataması gerçekleştirilecek. Rektör ataması bekleyen Karabük Üniversitesi'nde de Burhanettin Uysal'ın isminin de son günlerde sıkça geçmesi, Cumhur İttifakının ortaklarından olan MHP'de tepkilere neden oldu.

MHP Karabük İl Başkanı Kar, milletvekilliği yapmış olan ve 31 Mart seçimlerinde AK Parti Karabük Belediye Başkanı Burhanettin Uysal'ın rektör olarak atanması halinde akademik ve bilimsel faaliyetlerin üzerine siyaset gölgesi düşeceğini belirtti.

“Kentin huzurunu kaçırır”

Burhanettin Uysal'ın siyasi kimliğinin akademik kimliğinin önüne geçtiğini ifade eden Kar, “İki seçim geçiren ve akademik kimliğini geride bırakarak, tamamen politikacı kimliğini üzerinde taşıyan bir kişinin Karabük Üniversitesine rektör olarak atanması halinde personeller ve akademisyenler ile bir siyasi hesaplaşma içine girilebilir. Bu da kentin huzurunu kaçırır” dedi.

“Uysal'ın KBÜ rektörlüğüne atanmasını doğru bulmuyoruz”

Siyasetçiden rektör olmayacağını kaydeden Kar, şunları söyledi: “Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Karabük Üniversitesi'ne herhangi bir isim önermiyoruz. Takdir Cumhurbaşkanımızındır, fakat Karabük Üniversitesi de hepimizindir. Geçmiş yıllarda üniversitelere giren siyasetin acı sonuçlarını bu millet yaşamıştır. Yaptığı 3.5 yıllık milletvekilliği döneminde ve girdiği iki seçimle akademik kimliğini tamamen geride bırakan Burhanettin Uysal'ın da Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasını doğru bulmuyoruz.

Başkan Kar, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş'in kendi partilerinde milletvekilliği ve siyaset yapmış birini desteklemelerinin normal karşılanacağını belirterek, “Ama onlarda olası böyle bir sonuç ile kentin huzurunun kaçacaklarını görmeleri gerekir. Ona iyilik yapıyoruz derken, Karabük'e kötülük yapmış olurlar" ifadelerini kullandı.