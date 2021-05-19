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AFAD gönüllülerine çadır kurma ve yön bulma eğitimi verildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde AFAD gönüllülerine çadır kurma ve yön bulma eğitimi verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde AFAD gönüllülerine çadır kurma ve yön bulma eğitimi verildi.


AFAD gönüllüsü projesi kapsamında Karabük'te kayıtlı AFAD gönüllülerine verilen eğitimler aralıksız sürüyor. Safranbolu ilçesinde bulunan İncekaya Cam Teras otopark alanında gönüllülere çadır kurma ve yön bulma eğitimi verildi. Eğitimin ardından gerçekleştirilen 12 kilometrelik yürüyüşle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama yapıldı.

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