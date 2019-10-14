AFAD Müdürü Erbay, “Karabük'te 66 tane toplanma alanı var”

Karabük Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, Karabük'te bulunan 66 tane 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı'nın büyüklüğünün 509 bin 400 metrekare olduğunu söyledi.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilan edilen Afetlere Hazırlık yılı kapsamında bu ayki temanın afetlerde toplanma alanları olduğunu belirtti.

Vatandaşların olası acil durumlar için bireysel hazırlık yapmaları gerektiğini hatırlatan Erbay, vatandaşların toplanma alanlarını öğrenmeleri gerektiğini belirterek, “Acil durumlarda iletişim kuracağınız kişileri ve telefon numaralarını önceden belirleyin. Evinizi nasıl tahliye edeceğinizi ve aile bireyleriyle buluşma yerlerinizi alternatifli olarak belirleyin. İçinde yiyecek, su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri ile önemli evraklarınızın örneklerinin bulunduğu afet ve acil durum çantası hazırlayın.” İfadelerini kullandı.

Karabük'te toplam 66 tane toplanma alanı olduğunu söyleyen Erbay, “Karabük Merkez'de 41 tane, Safranbolu'da 8 tane, Yenice'de 11 tane, Eflani'de 3 tane, Eskipazar'da 1 tane Ovacık'ta 2 tane olmak üzere bu alanların toplam büyüklüğü ise 509 bin 400 metrekaredir.” dedi.

Vatandaşların toplanma alanlarını e-devlet üzerinden ve AFAD web sitesinden öğrenebileceklerini kaydetti.