Afet bölgesindeki çalışmalar, TAMP çerçevesinde değerlendirildi

Valilik Büyük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen TAMP toplantısına, Vali Fuat Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı,İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ordu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tuncay Caferoğlu ile 26 yerel düzey hizmet grubunun yöneticileri katıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Dr. Gazanfer Erbay tarafından TAMP çerçevesinde görevli kurumların görev ve sorumluluklarının yanı sıra 25 Haziran tarihinde Karabük'te etkili olan ve Yenice ile Eskipazar'da yaşanan sel afetinde AFAD olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Vali Gürel ve katılımcılara bilgiler verildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, DSİ 23. Şube Müdürü Yavuz Aydoğan ve ilgili kurum müdürlerimiz ile Yerel Düzey Hizmet Gruplarının Yenice'de gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği toplantıda konuşan Vali Fuat Gürel, “Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum itibari ile doğal afetlerle her an karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun en güzel örneğini yakın zamanda Yenice ilçemizde meydana gelen sel afetinde yaşadık. Yenice ilçemizde yaşadığımız afet esnasında ekiplerimizin gösterdiği reaksiyon afetlere hazır olduğumuzu gösterdi. Allah göstermesin yaşanabilecek bir afet esnasında tüm kurumlarımızın ve 26 Hizmet Gurubumuzun kendi üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Toplantı katılımcıların görüş ve düşüncelerini dile getirmesi ile sona erdi.