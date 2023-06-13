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Ağabeyini silahla ağır yaralayan muhtar tutuklandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyini tabanca ile vurarak ağır yaralayan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyini tabanca ile vurarak ağır yaralayan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Üç gün önce ilçeye bağlı Kapaklı köyünde meydana gelen olayda köyün muhtarı Bayram T. (58), iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yaşadığı ve bunun için de daha önce mahkemelik olduğu ağabeyi Recep T.'ye (71) belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Recep T., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Bayram T., bir gün sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip teslim oldu.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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