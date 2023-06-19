Ağaca çıkan şahıs kelepçelenip hastaneye gitmek istedi

Karabük'te ağaca çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polislere kelepçe ile hastaneye gitmek istediğini söyledi.

Olay, Yenişehir Mahallesi Çamlık Camisi karşısında meydana geldi. Çınar ağacına çıkarak aşağıya atlayacağını söyleyen Serkan M.'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Serkan M., kendisini ikna etmeye çalışan polise başını vurduğunu, kelepçe takılarak hastaneye götürülmek istediğini söyledi.

Polisin söz vermesi üzerine aşağıya inen Serkan M., kelepçe takılarak hastaneye, ardından polis merkezine götürüldü.