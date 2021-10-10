Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa kist operasyonu gerçekleştirildi

Karabük'te 22 yaşındaki tıp öğrencisinin çenesinde bulunan odontojenik kist, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirilen operasyonla temizlendi.

İstanbul'da özel bir hastaneye giden 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Kazım Aydın'ın çenesinde odontojenik kist olduğu tespit edildi. Hasta tedavisi için Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi'ye yönlendirildi. Yapılan kontrollerin ardından Çebi ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik operasyonla kist çeneden temizlenerek hasta sağlığına kavuşturuldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, “Hastamız ilk olarak ailesi ile ikamet ettiği İstanbul'da özel bir hastaneye gitmiş. Orada tüm klinik ve radyolojik muayeneleri yapıldıktan sonra incelemeyi yapan hekim arkadaşlar tarafından şahsıma ulaşılarak hastanın tarafıma yönlendirilmesi yapıldı. Yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde hastanın mandibulasında yani alt çenesinde çenesinin 1/3'ünden fazlasını kapsayan, damar-sinir paketini etkilemiş geniş çaplı bir odontojenik kaynaklı kist teşhisi ile operasyon planladık” dedi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade eden Çebi, “Hastamızın operasyonunda kitleyi temizlerken aynı zamanda koruyucu cerrahi yapmaya özen gösterdik ve rekonstrüksiyon işlemi de gerçekleştirdik. Yapılan bu geniş çaplı kist operasyonu Karabük'te ve Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ilk defa gerçekleştirildi. Bu ve bunun gibi ameliyatların ve 3. basamak diş hekimliği tedavilerinin hastanemizde yapıldığını ve Karabük'ten büyükşehirlere yapılan sevklerin fazlasıyla azaltıldığını, bunun yanında büyükşehirlerden dahi hastanemize hastaların gönderildiğini bildirmekten gurur duyuyorum. Bu vakada da en büyük gurur duyduğumuz noktalardan biri İstanbul'dan bir hastanın ameliyatı için Karabük'e gönderilmesiydi. Artık Karabük'ün adı sağlık konusunda büyükşehirlerde de geçiyor. Hedefimiz hastanemizin adını sadece Batı Karadeniz'in değil, tüm Karadeniz bölgesinin ve tüm ülkemizin en iyi hastaneleri arasında duyurmak ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.