Ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü.

Olay, ilçeye bağlı Derebaşı köyü Karamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Karaman'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.