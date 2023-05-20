İhlas Haber Ajansı

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Ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü.


Edilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Nodullar köyünde gece yarısı meydana geldi. Hanife Güney'e ait olan ve kimsenin yaşamadığı tek katlı ahşap evin çatı kısmında elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören köylüler durumu Yortan Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü.


Yangınla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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