Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler çalışmaları anlattı

Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün vizyon ve misyonu hakkında İl Müdürü Galip Sökmen bilgi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait huzurevlerine kabul şartları hakkında da bilgi veren Sökmen, 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak, ruh sağlığı yerinde olmak, bulaşıcı hastalığı olmamak, uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak, sosyal veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak gerektiğini ifade etti.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Kadın Konukevi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Yazıköy Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi veren Sökmen, Safranbolu Engelsiz Yaşam Merkezine 13 yaş ve üzeri zihinsel engelli olmak, yüzde 40 ve üzeri zihinsel engeli bulunduğunu, sağlık kurulu raporu ile belgelemek, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak koşulu ve kabullerin gerçekleştiğini söyledi.

"20 Koruyucu Ailemiz var"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 5 özel kreş ve gündüz bakımevinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Sökmen, koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan 20 ailenin olduğunu bu ailelerin yanında 31 tane çocuğun bulunduğunu söyleyerek, Kadın Konukevi Hizmetleri ve Engelli Evde Bakım Hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Karabük'teki şehit ve gazi aileleri hakkında bilgi veren Sökmen, Karabük'te 67 tane Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sivil şehidin olduğunu, Kıbrıs, Kore ve vazife malulü olmak üzere hayatta olan 191 tane de gazinin olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ilgi alanının toplumun dezavantajlı kesimleri olduğunu ifade eden Vali Gürel, "İşinizi yaparken empati kurarak çalışmalısınız, sosyal devlet olmanın temel amaçlarından biri de vatandaşların insanca yaşamasını sağlamak" dedi.