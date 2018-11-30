AK Parti Belediye Başkanı Adayı Uysal'a coşkulu karşılama

Dr. Burhanettin Uysal coşkuyla karşılandı.

AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın AK Parti Karabük İl Başkanlığı binasının önünde vatandaşlarla bir araya geldiği mitingde AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve yönetimi, AK Parti Belediye Başkan Aday Adayları ile teşkilat mensupları yer aldı.

“AK Parti belediyecilikte uzmanlığını gösterdi”

Mitingde konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Karabük genel de iktidar yerelde de olarak bütün ilçelerimizde halkımızın ve milletimizin hizmetine devam edeceğiz. AK Parti önce milletim diyen, önce memleketim diyen anlayışta olanların partisidir. AK Parti ak kadroları belediyecilikte uzmanlığını gösterdi. AK Partiyi iktidara getiren yerelde halkımıza yaptığımız hizmetlerdir. Bu hizmetlerle 16 yıldır halkımızın hizmetinde bulunuyoruz. Allah'ın izni ve keremiyle inşallah 31 Martta milletimiz Türkiye'de yine AK Parti'ye durmak yok yola devam diyecek. Karabük'te bu kervana 31 Martta ilçeleriyle birlikte katılarak hizmetlerden yararlanmayı bilecektir. Biz buna inandık ve bu inançla yola çıktık. İlk açıklanan iller arasında yer aldık. Geçen cumartesi günü Karabük Belediye Başkanımız ilan edildi. Hocamız Burhanettin Uysal Karabük'e hayırlı olsun.

Karabük'te Burhanettin Hoca üniversitede yaptığı hizmetlerle kendini tescil etti. Karabük'te belediyecilikte eksik noksan nesi varsa onları kapatacak ve telafi edeceğiz” dedi.

“Tek ayak ile hiçbir yere varılmaz”

31 Mart 2019 akşamı Türkiye'de belediyeciliğin uygulanacağı, belediyeciliğin ne olduğunu gösterecek kadroların belediyelere seçildiği gün olacağını kaydeden AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, “Elbette AK Parti yada başka bir parti mutlaka hizmet etmek için mücadele veriyordur. Buna biz gönülden inanıyoruz. Fakat şunu çok iyi bilmek lazım. Tek ayak ile hiçbir yere varılmaz. Mutlaka iki ayakla koştuğunuzda çok daha fazla, hızlı ve iler yol alırsınız. O nedenle inşallah tecrübelerini pekiştirmiş testten geçmiş, kendini ispat etmiş, yöneticilikte Karabük'e değerler katmış Burhanettin Uysal Bey ile birlikte AK belediyeciliğe, AK Partinin güzel değerlerini inşallah birlikte kazacağız” diye konuştu.

“Merkezi hükümet ile çalışmayınca hizmetlerden mahrum kalıyor”

Karabük Belediye Başkanı olduğunda herkesi kucaklayarak belediyeciliği bir kez daha gözden geçireceklerini ifade eden AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Burhanettin Uysal, şunları söyledi: “Hiç kimseyi dışlamayacağız. Karabük'te ki herkes, farklı fikirde bulunan her kişi bizim kardeşimizdir. Hiçbir kavga yapmaksızın, kimseye kem söz söylemeksizin biz de Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönettiği gibi birlik ve beraberlik içerisinde Karabükümüze hizmet edeceğiz. Eğer Belediyeler merkezi hükümet ile çalışmayacak olursa bazı hizmetlerden mahrum kalıyor. Belediyelerin bütçeleri bellidir. O bütçelerle devasa projeler yapmak kolay değildir. İnşallah 31 Martta Karabük AK Partili bir belediye başkanına ulaştığı zaman merkezi hükümetin katkıları ile buraya gelecektir. Cumhuriyet kenti diyoruz övünüyoruz ama cumhuriyet kenti böyle olmamalı çarpık kentleşme olmamalı. Merkezi hükümetimizin katkılarıyla çocuklarımıza yaşanılır çevreci hoşgörünün hakim olduğu iyi bir şehir emanet edeceğiz.”