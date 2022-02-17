AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden annesi Zehra Ceylan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın annesi Zehra Ceylan dün rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ceylan için Safranbolu Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ceylan'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Gürel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Yardımcısı Ceylan tabut başında taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zehra Ceylan'ın naaşı Gayza Köyü Aile Mezarlığında toprağa verildi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, cenaze törenine katılan herkese teşekkür ederek, “Annem için de İnşallah bugün acılarından, ızdırabından kurtuluş günü olur. 85 yıllık hayatın önemli bir bölümünü ibadetle, kuranla geçirmiş bir insandı. Ben buna şahidim. Son 10 yıldır ciddi bir hastalıkla pençeleşti. Geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu yatalak oldu. Konuşamaz hale geldi. 10 yıldır yatalak olarak hayatını sürdürmeye çalışıyordu. İnşallah kurtuluşa vesile olmuştur” diye konuştu.