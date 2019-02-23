AK Parti Eskipazar seçim bürosu açıldı

Açılışa AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Eskipazar Belediye Başkan Adayı Mustafa Yarkan, Eskipazar İlçe Teşkilatı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine değinerek, “Ben bu seçimi normal bir seçimin ötesinde memleketimizin birliğinin, dirliğinin, beraberliğinin, düzeninin, temayüz ettiği, gönül belediyeciliği ile taçlandırdığı bir seçim olarak görüyorum” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Allah nasip ederse Karabük'de 7-0 yapacağız. Bu seçimde bir başka güzellik olacak. Bunun için Karabük'de hazır, teşkilatımızda hazır, belediye başkan adaylarımızda hazır. Tüm hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, her seçim olduğu gibi AK Parti teşkilatının sahada olduğunu belirterek, "Karabük'de ülkesini düşünen teşkilat mensuplarımız yoluna devam ediyor. Biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'nin kenetlenmesi, teşkilatların kenetlenmesi, bu davaya inananların kenetlenmesi önemlidir. Bu dava, Türkiye davasıdır, bu dava gelecek davasıdır. Bu millet kendisine hizmet edeni çok iyi biliyor" diye konuştu.

Yoğun ilginin olduğu açılışta, yapılan konuşmalarda Eskipazar'ın rekor bir oyla seçimleri kazanacağı ifade edildi. Konuşmaların ardından seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi.