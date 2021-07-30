AK Parti İl Başkan Yardımcısı Çamlı'nın acı günü

AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Kazım Çamlı'nın vefat eden babası Kazım Çamlı(87) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kazım Çamlı'nın babası Kazım Çamlı tedavi gördüğü hastanede gece yarısı fenalaşıp hayatını kaybetti. Çamlı için Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çamlı'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, il ve ilçe teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamlı aile mezarlığında toprağa verildi.