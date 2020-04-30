AK Parti İl Başkanı Altınöz'den 1 Mayıs mesajı

Altınöz, mesajında, Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan; emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülke için değer üreten bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Her alanda güçlü bir Türkiye'nin, emekçisi, üreteni, çiftçisi, sanayicisi ve iş adamları ile hep beraber el ele vererek çalışması ile mümkün olacağını ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Vatanımızın her köşesinde sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren; dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin, sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır. Emeğiyle değer üretmenin, alın teriyle helal kazancının arayışında, çabasında olan milyonlarca çalışanımız bizim için paha biçilemez bir özelliktedir. Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız özel günlerden birisi. Dinimizde de işçinin emeğine değer verilmiş ve sevgili Peygamberimiz 'İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz' buyurmuşlardır. Kendi gelenek, kültür ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla, milletimizin bizi iktidara taşıdığı günden bu yana emekçilerimizin, tüm çalışan kesimin yanında olduk. Emekçilerimizin sorunlarını kendi meselemiz olarak gördük. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, özüne ve anlamına uygun olarak, bir bayram havasında, bir şenlik ortamında kutlanmasını sağladık. Dayanışmanın güzellikleri, yardımlaşmanın ayrıcalıkları ve kardeşlik bağlarının vazgeçilmezliği işçilerimizin destekleriyle güçlenecektir. Diğer alanlarda olduğu gibi çalışma hayatında da en ileri standartlara ulaşmak için son yıllarda önemli adımlar atan Türkiye, önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan reformları kararlılıkla hayata geçirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine taşıyacak rakamlara ulaşmasını sağlayacak olan, başta üretim olmak üzere tüm sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, Cenab-ı Allah'tan aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirecekleri bir ömür temenni ediyorum."