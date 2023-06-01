AK Parti İl Başkanından seçim teşekkürü

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yüzde 87 katılımla gerçekleştirildiğini anımsatan Salt, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk turu yüzde 49,5 ile tamamlamıştı. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turda ise seçmenin yüzde 84,2'si sandığa giderek Cumhurbaşkanımıza ülkeyi 5 yıl daha yönetme görevini verdi" dedi.

Salt, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 oyla tekrar seçilerek 13. Cumhurbaşkanı olmasından dolayı Karabük halkına, teşkilatlara ve gönüllülere teşekkürlerini sundu. 28 Mayıs zaferini 85 milyonun zaferi olarak niteleyen Salt, değerlendirmesinde şu ifadelere yerdi:

“28 Mayıs 2023 Pazar günü aziz milletimiz sandığa gitmiş, dünyada örneğine az rastlanır bir şekilde güçlü bir irade ortaya koyarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçmiştir. 28 Mayıs'ta kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır.

Bu seçimle milletimiz bütün dünyaya Türkiye Yüzyılının başladığını açıkça ilan etmiştir. Seçim sonuçlarının Karabüklü hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Gerek seçim öncesi gerek oy kullanma süreci gerekse seçim sonrasındaki özveri ve gayretlerinden dolayı; AK Partimiz çatısı altındaki tüm teşkilat mensuplarımıza, Cumhur İttifakı'mız çatısı altındaki tüm siyasi partilerin tüm teşkilat mensuplarına ve sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu zafer hepimizin olup bize yüklediği sorumluluğun de farkındayız. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız ilk günkü heyecanla milletine hizmet etmek için gece-gündüz demeden çalışıyorsa; biz de onun yüküne omuz vermek için, milletimize ve Karabük'ümüze hak ettiği ve eksikliğini hissettiği tüm hizmetleri ulaştırmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüz ile çalışacağız. Bu vesileyle siz çok değerli Karabüklü hemşehrilerimi ülkemize, değerlerimize, geleceğimize, kazanımlarımıza, özgürlüklerimize, gönül coğrafyamıza, şehit ve gazilerimizin emanetlerine, mazlum milletlerin umutlarına sahip çıktıkları için gönülden tebrik ediyor ve sizlere sonsuz teşekkür ediyorum."