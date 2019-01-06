AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı gerçekleşti

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısına AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Ak, İl ve İlçe Teşkilatları, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İyi günde, kötü günde her zaman beraber olduklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, "Bu birliktelik bize Allah'ın izniyle hep başarı getirdi ve getirmeye de devam edecek. AK Parti, gençliğe önem veren büyük bir parti, büyük bir kuruluş. Ülkemizin, milletimizin, ümmetimizin geleceğini teminat altına alabilmek için bugün gençlerimize ihtiyacımız var. Çalışacağız gayret edeceğiz. Bulunduğumuz yere fayda sağlayacağız." dedi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke ise, sıkılmadan, pes etmeden, vazgeçmeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “İl, ilçe, mahalle, köy, üniversite ve lise teşkilatlarımızın yorulmak bilmez neferleriyle sıkılmadan pes etmeden ve asla vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bugün karşınızda vatanına ve milletine sevdalı bir gençlik var. Bu gençlik asla vatanını sevmenin edebiyatını yapmaz, ancak ve ancak kitabını yazar. Ben ve ekibim almış olduğu bu görevi en iyiye en güzele taşımak için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağımıza söz veriyoruz. 31 Mart 2019'da geçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimi ülkemiz ve Karabük'ümüz için büyük önem arz etmektedir. Biz gençlik olarak bu seçime dinamik, özveri ile tüm gücümüzle sahada olacağız” ifadelerini kullandı.