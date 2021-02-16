AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz başkanlığında parti binasında toplanan AK Parti İl Yönetimi görev bölümü yaptı.

AK Parti İl Yönetiminde görev dağılımı ise şöyle oluştu: “Genel Sekreter Kazım Çamlı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ferhat Salt, Teşkilatlanma Başkanı Hüseyin Belke, Seçim İşleri Başkanı Bayram Aktaş, Yerel Yönetimler Başkanı Ali Yaşar, Tanıtım Ve Medya İşleri Başkanı Ali Erorhan, Ar-Ge Başkanı Osman Uzunoğlu, Dış İlişkiler Başkanı Muhammet Kaya, Mali ve İdari İşler Başkanı Yasin Kaplan, Ekonomi İşler Başkan Emrah Baylan, İnsan Hakları Başkanı Yıldıray Yıldırım, Sosyal Politikalar Başkanı Nurettin Emlik, Çevre, Şehir Kültür Başkanı Begüm Cefekar Karakaya, Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Deligöz.”