AK Parti Karabük Gençlik Kollarına Belke atandı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı yönetimine seçilen Gençlik Kolları Başkanı Hasan Şahin'in görevinden ayrılmasının ardından genel merkez tarafından AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Hüseyin Belke atandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Belke'ye görevinde başarılar diledi.

AK davanın bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Altınöz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel merkezimiz tarafından Hüseyin Belke kardeşimizin Gençlik Kolları Başkanlığına ataması yapılmıştır. Gençlik Kolları Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Hasan Şahin kardeşimize de yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyorum, Bundan sonraki hem siyasi hem de iş hayatında kendisine başarılar diliyorum.”

Belke ise, kendisine bu görevi layık gören genel merkez yetkililerini ve partisinin tüm kademesinde bulunan partililere teşekkür ederek, “ AK Parti Türkiye'de gençliğe en çok değer veren partidir. Bu gençlik geçmişinden aldığı güç ile geleceğini inşa edecektir.” dedi.