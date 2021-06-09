AK Parti Karabük heyetinden Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

YİK üyesi Mehmet Ali Şahin beraberinde, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı ve AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcıları Ferhat Salt ve Berat Baykara'dan oluşan heyet Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

Ziyarette Karabük'e yapılacak olan yatırımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. AK Parti Heyeti Karabük'e göstermiş olduğu ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi Karabük'e davet etti.