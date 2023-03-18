İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt oldu

AK Parti Karabük İl Başkanlığı görevine Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ferhat Salt atandı.


AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden Av. İsmail Altınöz'ün ardından boşalan AK Parti Karabük İl Başkanlığı görevine Genel Merkez tarafından Ferhat Salt'ın atandığı bildirildi.


Partiden yapılan açıklamada ayrıca, 20 Mart Pazartesi günü AK Parti Karabük İl Başkanlığında devir teslim töreni yapılacağı açıklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.