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AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları sahaya indi

AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları Hasan Yıldırım, Tevfik Ayvalık, Mehmet Çetin, Enver Kemik ve Mehmet Türkiş 31 Mart yerel seçimleri öncesi köy ziyaretlerine başladı.


AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları Cemaller köyünü ziyaret ettiler. Karabük İl Genel Meclis Adaylarını köy muhtarı ve vatandaşlar karşıladı. İl Genel Meclis Adayları köylünün sorunlarını dinledi.


AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları gerçekleştirdiği ziyaretlerde “Köylerimizin ve sizlerin sorunlarını biliyorum. Bu sorunlara çözüm olmak için sizlerin desteğini bekliyorum. Destek sizden hizmet bizden” dedi.


Karabük İl Genel Meclis adaylarının gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde partililer de eşlik etti.

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