AK Parti Karabük Teşkilatı'nın bayramlaşma programı

KARABÜK (İHA) – Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'in katılımıyla AK Parti Karabük Teşkilatı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Karabük Teşkilatı'nın Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan,AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, ilçe teşkilatının tüm kadroları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Şahin, akıllı telefonların insanları yüz yüze bayramlaşmadan uzaklaştırdığını, özellikle telefon ve internetin çocukları bireyselleştirdiğini ifade etti.

“Milli uçan otomobilin yakın zamanda seri üretime geçme beklentisi var”

Şahin, öze dönüş adına bir takım adımların atıldığını gördüğünü ifade ederek, “Milli uçan otomobil Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Basına da tanıtıldı. Yakın bir zamanda da seri üretime geçmesi beklentisi var. Silahlı İnsansız Hava Aracı ve İnsansız Hava Araçlarını yapan bir firma olan Selçuk Bayraktar ve arkadaşları bu alanda çok önemli işler yapıyor. Bu uçan otomobilin ismine Cezeri ismini verdiler. Bu öze dönüşle ilgili beni heyecanlandıran bir adım olduğu için paylaştım. Umutsuzluğa kapılmaya hiç gerek yok. İslam dünyası yeniden ayağa kalkacaksa yeniden her alanda önderliği ele geçirecekse bu yine Müslüman Türklerin öncülüğünde gerçekleşecektir” dedi.

“Aba altında sopa göstermeler bir işe yaramadı”

Ramazan Bayramı'ndan sonra Türkiye'deki değişimlerden bahseden Şahin, “Ya siz bu Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alacaksınız. Alamazsınız. Amerika izin vermez. Ambargo uygular. Aldık mı? Getirdik mi ilk bölümünün parçalarını. 2020'nin Nisanında diğer parçaları da gelince faaliyete geçecek mi? O tehditler. O aba altından sopa göstermeler bir işe yaradı mı? Yaramadı, yaramayacak. Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri ve birlikte hareket eden ülkeler bir terör devleti kurmak için canla başla çalışıyorlar. Her türlü silah, araç ve gereçleri verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Türkiye ne diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyor. Milli Savunma ve Dışişleri Bakanımız ne diyor. Burada 30-40 metre derinlikte bir güvenli bölge kurulacak. PYD unsurları güvenli bölgenin ötesine gidecek. Başta Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimiz bu güvenli bölgeye yerleşecek. Eğer siz bu konuda bize yardımcı olmazsanız biz kendi gücümüzle bunu gerçekleştireceğiz. Nitekim güçlerimizi de sınıra yığdık. Tehditler, şunlar bunlar para etti mi? En sonunda Amerika Birleşik Devletleri tamam orada bir güvenli bölge olsun ama derinliğini konuşuruz. Müşterek bir karargah da kuralım Türkiye'de olsun. Ne kadar inandırıcı olacaklarını birkaç gün içerisinde göreceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri müttefik olduğumuzu iddia ettiği Türkiye'yi her sefer aldatmıştır. Her sefer yarı yolda bırakmıştır. Ne dedi cumhurbaşkanımız bayram mesajında Ağustos ayı zaferler ayıdır. İnşallah yeni bir zaferle Ağustos ayını güçlendireceğiz derken neyi kastettiğini tahmin edin” diye konuştu.

“Erdoğan olmasaydı Suriye sınırında terör devleti kurulmuş olacaktı”

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu dosta düşmana göstere göstere yaptığını söyleyen Şahin, “ İşin başında iktidarda AK Parti olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yönetiminde olmasaydı şimdi çoktan Suriye sınırında o terör devleri kurulmuş olacaktı. Türkiye'nin AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bunu bildikleri için Tayyip Erdoğansız bir Türkiye istiyorlar. Çünkü onların her dediğini yapacak bir yönetici olsun istiyorlar. Ama milletimizin desteğini arkasında hisseden AK Parti iktidarı ve cumhurbaşkanımız ülkemizin tüm milli menfaatlerini korumak için cesur ve kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Tüm darbe girişimleri, gezi eylemleri, ekonomik ambargoların tamamı AK Parti'nin önünü kesmek ve Tayyip Erdoğan'ı Türk yönetiminden uzaklaştırmak için. Ama hiçbirinde başarılı olamadılar. Yine olamayacaklar. Hatta şimdi uzun yıllar partiyi kurarken birlikte hareket ettiğimiz açıklamalarını gazetelerde okuduğumuz bazı arkadaşlarımız var. Bir tanesi istifa etti çekildi partiden. Parti kurma çalışmaları içerisindeymiş. Böyle bir yola tevessül etmemelerini diliyorum eski arkadaşlarımızı” ifadelerine yer verdi.

“Kısa zamanda enflasyon ve faiz oranları tek haneli rakamlara inecek”

Şahin, bir seçimin daha geride kaldığını ve tüm darbe girişimlerinin müdahalelerinin ekonomiye de bir takım zararlar verdiğini kaydederek şunları söyledi:

“Türkiye yatırım yapmak isteyen insanların bu düşüncelerini erteletme gibi bir sonuçla karşı karşıya bıraktı. Ama artık seçim geride kaldı. Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Faizler düşmeye başladı. Enflasyonda düşmeye başladı. İnanıyorum ki çok kısa zamanda enflasyon ve faiz oranları da tek haneli rakamlara inecek. Tabi bu ekonomik kriz nedeniyle bazı yatırımlar durmuştu. Yüzde doksanı tamamlanmış olanların tamamlanması için ödenek ayrılması, diğerlerinin durması şeklinde hükümetin bir kararı vardı. Bundan Karabük'te etkilendi. İki tane önemli baraj inşaatımız vardı, durdu. Başka ihalelerimiz de yapıldı işlemler durdu. Ama şimdi ilgililerden bilgi alıyorum. Yakın bir zamanda durmuş olan bu işlemler yeniden başlayacak.”