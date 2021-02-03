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AK Parti Karabük'te kongre sürecini tamamladı

AK Parti Karabük Kadın Kolları ve Gençlik Kolları 6.

Olağan Kongrelerinin de gerçekleştirilmesi ile kongre süreçleri tamamlandı.


AK Parti Karabük Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve partililer katıldı.


Kongrede konuşan Karaaslan, AK Parti'nin kadınları her alanda başarılı olabilmeleri için desteklediğini belirterek her türlü yasal düzenlemeleri yaptıklarını ifade etti.


Karaaslan, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını bitirirken tek liste ile gidilen seçimde Saime Öksüzoğlu yeniden başkan seçildi.


AK Parti Karabük Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nin ardından, AK Parti Karabük Gençlik Kolları'nın kongresi de gerçekleştirildi.


Nurullah Çelik'in Gençlik Kolları Başkanı seçildiği kongre ile AK Parti'de kongre süreci tamamlanmış oldu.

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