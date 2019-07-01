AK Parti Milletvekilleri Rektör Polat'a başarılar diledi

Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek başarılar diledi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne tekrar atanan Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Rektör Polat'ın yeniden Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Ak Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, başarı temennilerinde bulundular.

Rektör Polat ise her iki milletvekiline ve ilçe başkanına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.