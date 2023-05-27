AK Parti Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç: “ Türkiye yüzyılı yeni bir çağır açacak”

AK Parti'den Karabük Milletvekili seçilen Av. Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç 27 Mayıs 1960'da askeri darbe ile milli iradeye darbe vurulduğunu anımsatarak, 63 yıl sonra yeniden milli iradenin tecellisi ile 28 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının başlayacağını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Av. Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, beraberinde parti yöneticileriyle birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'i ziyaret etti.

14 Mayıs seçimlerini geride bıraktıklarını ifade eden AK Parti MKYK üyesi ve Karabük Milletvekili Av. Cem Şahin, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine dikkat çekerek vatandaşların sandığa gitmesi çağrısında bulundu.

63 yıl önce Türk tarihine kara leke olarak geçen 27 Mayıs'ın yıldönümü. Millet iradesinin yok sayılıp askeri darbe ile Başbakan Adnan Menderes ile bakanlarını kumpas, iftira ve yalanlarla idam sehpasına getiren zihniyet, şimdi yine aynı taktik ve yalanlarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için mücadele ediyor. Yarın 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yeniden sandık başına gideceğiz. Bizim ricamız vatandaşımızdan isteğimiz sandıklara gidip oylarını mutlaka kullansınlar. İnşallah 28 Mayıs'ta milli irade yeniden tecelli edecek ve Türkiye yüzyılında yeni bir çığırında kapılarını açmış olacağız” dedi.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise, yarın yapılacak ikinci tur seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “ İnşallah yüksek bir oy oranı ile yarın akşam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. 570 yıl öncesi 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethi ile dünya bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmıştı. İnşallah 29 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye Yüzyılı başlayarak dünyada yeni bir çağ başlayacaktır. Bu çağın başlaması için mutlaka yarın sandık başına giderek yüksek bir oy oranı ile Cumhurbaşkanımıza desteğin verilmesini istiyoruz” dedi.