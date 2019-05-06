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AK Parti milletvekilleri ve teşkilatı Başkan Vergili ile bir araya geldi

AK Parti Karabük Milletvekilleri ve teşkilat mensupları Karabük Belediye Başkanın Rafet Vergili’ye hayırlı olsun ziyareti yaparak fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Karabük Milletvekilleri ve teşkilat mensupları Karabük Belediye Başkanın Rafet Vergili'ye hayırlı olsun ziyareti yaparak fikir alışverişinde bulunuldu.


AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile beraberinde Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük Belediye Meclis Üyesi Osman Köşker, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde 3. kez Karabük Belediye Başkanlığına seçilen Rafet Vergili'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Makam odasında gerçekleşen ziyarette AK Partili milletvekilleri kentin kalkınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Vergili ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

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