AK Parti milletvekillerinden "Mehmet Ali Şahin" açıklaması

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Mehmet Ali Şahin'in isminin Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı için gündeme getirilmesinin kedilerini mutlu ettiğini belirtti.

Ortak açıklama yapan Ünal ve Güneş, KARDEMİR'in geçmişte dönem dönem sıkıntılı yıllar geçirdiği hatta 1995 yılına gelindiğinde kapanmanın eşiğine geldiği hatırlattı. Karabük kamuoyunun haklı tepkisiyle ve oluşan gerekçelerle özelleştirme sürecine girildiği ve özelleştiğini ifade eden Ünal ve Güneş, şunları kaydetti:

"Özelleşme döneminde de sıkıntılı süreçlerden geçmiştir. Ancak 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesi ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yöremiz siyasi büyüğü Mehmet Ali Şahin Bey'in destekleriyle KARDEMİR yeniden kendini ve ünitelerini yenileme imkanı bulmuştur. Fabrika 300 bin tonlara düşen üretim kapasitesini bugün 2.8 milyon tonlara çıkarmış ve ürün çeşitliliğini artırmıştır. Ray, tren tekeri ve savunma sanayisinde kullanılan nitelikli çelik üretimi gibi katma değeri yüksek ürünleri üretimine ilave etmiştir. Şirket birlik beraberliği yakaladığı her dönem de daha güçlü olmuş ve büyümüştür. Bu durum Karabük'e ve çalışan emekçilerine her zaman güven vermiştir. Son günlerde kasım ayı içinde yapılacak olan Yönetim Kurulu seçimiyle ilgili olarak ve gerekse bağımsız üyelerin belirlenmesi hususunda Karabük kamuoyunda çeşitli görüşler dile getirilmektedir. Kamuoyunda dile getirilen görüşleri hassasiyetle takip etmekteyiz. İlgili ve yetkili makamların da aynı hassasiyetle takip ettiklerine inanmaktayız. Önümüzdeki dönem Karabük kamuoyunun hassasiyetlerini taşıyan bir yönetim kurulunun teşekkül edeceğine inanıyoruz. Bu oluşumda elbette 2002'den bu yana yakın ilgisini KARDEMİR hiç esirgemeyen bölgemizin siyasi büyüğü Mehmet Ali Şahin Bey'in isminin anılması bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir. Takdir edilir ve kabul ederlerse bu görevi layıkıyla yapacağından şüphemiz yoktur. Yeni oluşacak yönetimle birlikte fabrikanın üretim, istihdam, idari ve teknolojik kapasitesinin artmasından, büyümesinden ve yükselmesinden her Karabük'lü gibi bizlerde memnuniyet duyacağız. Kasım ayında yapılacak Olağan Genel Kuruldan KARDEMİR ve Karabük adına memnuniyet verici kararların çıkacağına inancımızla birlikte; şimdiden kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyor, Karabük'lü hemşehrilerimize ve KARDEMİR çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."